ОКР: Камила Валиева заявлена на короткую программу в командном турнире Олимпиады по фигурному катанию

Олимпийский комитет России (ОКР) сообщил, что фигуристка Камила Валиева заявлена на короткую программу в командном турнире Олимпиады в Пекине.

Соревнования в короткой программе в женском одиночном катании состоятся 6 февраля, начало запланировано на 04.30 (мск).

После первого дня командного турнира сборная России занимает второе место с 26 баллами. На первой строчке идет команда США с 28 баллами.

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине проходит с 4 по 7 февраля.