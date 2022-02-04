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Сегодня, 15:16

ОКР: Камила Валиева заявлена на короткую программу в командном турнире Олимпиады по фигурному катанию

Иван Торопцев
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото AFP

Олимпийский комитет России (ОКР) сообщил, что фигуристка Камила Валиева заявлена на короткую программу в командном турнире Олимпиады в Пекине.

Соревнования в короткой программе в женском одиночном катании состоятся 6 февраля, начало запланировано на 04.30 (мск).

После первого дня командного турнира сборная России занимает второе место с 26 баллами. На первой строчке идет команда США с 28 баллами.

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине проходит с 4 по 7 февраля.

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Источник: https://olympic.ru/news/beijing-2022/phenchhan-ne-povtorilsya/
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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