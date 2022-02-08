Роднина отреагировала на выступление российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила выступление российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Могу предположить, что на Марке сказались командные соревнования. Были сегодня ошибки. Стоило делать в команде замену, чтобы Марк отдохнул? Не могу сказать, потому что при самом чистом прокате ему было бы тяжело бороться за золотую медаль в личнике. Что касается Семененко, то это его первая Олимпиада и первый успешный сезон. Учитывая, что с ним работает высочайший тренер, мастер в фигурном катании, это уже о многом говорит. Надеюсь, у Евгения будет длинный путь, совершенствование», — сказала Роднина «СЭ».

Также Роднина оценила шансы российских фигуристов в произвольной программе.

«Такие мастера сейчас катаются. Чен просто космос! Тут даже главное не его рекорд, а само катание. Понятно, что мы здесь не главные игроки за пьедестал, но показывать свое хорошее катание обязаны», — добавила Роднина.

Ранее, 8 февраля, состоялись короткие программы у мужчин. Российский фигурист Евгений Семененко занимает 7-е место (95,76 балла), Марк Кондратюк — 25-е (86,11), а Андрей Мозалев — 23-е (77,05).