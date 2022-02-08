Слуцкая не рассчитывает увидеть российских фигуристов после произвольной программы на пьедестале Олимпиады

Двукратная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала «СЭ» выступление российских фигуристов в мужской короткой программе на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Женя сегодня очень здорово катался. Выдал свой максимум. Он правда молодец. Марку было безумно тяжело, это было видно. Он подряд через день катает программы. Конечно, командное первенство наложило на него отпечаток. У всех остальных видов есть перерыв, у мальчиков все подряд. Андрей, к сожалению, не справился ни с нервами, ни с прокатом. Считаю, что на Олимпиаде так кататься не стоило бы. Возможно ли после произвольной программы увидеть наших фигуристов на Олимпиаде? Думаю, что нет», — сказала Слуцкая «СЭ».

8 февраля по итогам короткой программы лучшим из россиян стал Евгений Семененко (95,76 баллов), который занял 7-е место. На 15-й строчке расположился Марк Кондратюк (86,11 баллов). Предпоследним квалифицированным в произвольную программу стал Андрей Мозалев (77,05 баллов).