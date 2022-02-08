Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 08:51

Слуцкая не рассчитывает увидеть российских фигуристов после произвольной программы на пьедестале Олимпиады

Георгий Скобликов

Двукратная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала «СЭ» выступление российских фигуристов в мужской короткой программе на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Женя сегодня очень здорово катался. Выдал свой максимум. Он правда молодец. Марку было безумно тяжело, это было видно. Он подряд через день катает программы. Конечно, командное первенство наложило на него отпечаток. У всех остальных видов есть перерыв, у мальчиков все подряд. Андрей, к сожалению, не справился ни с нервами, ни с прокатом. Считаю, что на Олимпиаде так кататься не стоило бы. Возможно ли после произвольной программы увидеть наших фигуристов на Олимпиаде? Думаю, что нет», — сказала Слуцкая «СЭ».

8 февраля по итогам короткой программы лучшим из россиян стал Евгений Семененко (95,76 баллов), который занял 7-е место. На 15-й строчке расположился Марк Кондратюк (86,11 баллов). Предпоследним квалифицированным в произвольную программу стал Андрей Мозалев (77,05 баллов).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Фигурное катание
Олимпиада
Андрей Мозалев
Евгений Семененко
Ирина Слуцкая
Марк Кондратюк
2
Читайте также
Большунов, команды фигуристов и летающих лыжников: герои России на старте Олимпиады
Хотели всех обвесить: что все-таки случилось на трамплине и как сборная России стала серебряным призером там, где ей ничего не светило
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Сколько зарабатывает лучшая лыжница России Наталья Непряева?
Роднина отреагировала на выступление российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде
Медальный зачет Олимпиады-2022, 8 февраля: Россия опустилась на третье место, Китай — первый
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 8 февраля
Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований мужчин и трансляции
Олимпиада-2022, фигурное катание: итоги короткой программы мужчин в личном турнире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Натан Чен прокомментировал соперничество с Юдзуру Ханю

Роднина отреагировала на выступление российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости