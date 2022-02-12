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Сегодня, 18:05

Роднина одним словом оценила прокат Синициной и Кацалапова в ритм-танце

Микеле Антонов

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» прокомментировала выступление российских фигуристов в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине.

«Замечательно! Я очень рада за Синицину и Кацалапова! Пока что отставание от французов в два балла. Судят сейчас и сегодня, а не суммарно. Дело не в том, что кто-то приехал, а кто-то нет. Что касается Степановой и Букина, до американской пары не хватило большей индивидуальности партнерши. Ожидаю от произвольной программы лучшее катание. Это Олимпийские игры. Возможно, что и две наши пары будут на первых местах. Буду очень рада, если они будут кататься замечательно», — сказала Роднина «СЭ».

В субботу, 12 февраля, на олимпийском турнире по фигурному катанию в Пекине дуэты вышли на лед с ритм-танцами. Виктория Синицина/Никита Кацалапов заняли второе место, Александра Степанова/Иван Букин — пятые, Диана Дэвис/Глеб Смолкин — 14-е. Лидируют французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Олимпиада-2022: Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов. Олимпиада 2022: лыжницы взяли золото в эстафете! Цветков опять обидно без медали и старт танцоров. Онлайн-трансляция 12 февраля

Олимпиада
Виктория Синицина
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Ирина Роднина
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