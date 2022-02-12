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Сегодня, 17:59

«Будем мечтать о первом месте!» Тарасова оценила выступление российских фигуристов в ритм-танце

Татьяна Тарасова оценила выступление российских фигуристов в ритм-танце на Олимпиаде
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» оценила выступление российских фигуристов в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине.

«Мне очень понравилось! Две наши пары — молодцы! Мечтать о золоте мы, конечно, можем. Танец у нас очень хороший. Будем мечтать о перовом месте!» — сказала Тарасова «СЭ».

В субботу, 12 февраля, на олимпийском турнире по фигурному катанию в Пекине дуэты вышли на лед с ритм-танцами.

Синицина/Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на Олимпиаде, Степанова/Букин — пятые, Дэвис/Смолкин — 14-е.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Степанова/ Иван Букин
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
Татьяна Тарасова
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