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Сегодня, 08:07

Мамун: «Поставили все на кон и дали Камиле откатать короткую и произвольную программу»

Маргарита Мамун высказалась о золотой медали сборной России в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде
Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская гимнастка Маргарита Мамун и экс-фигуристка Алина Загитова в эфире «Первого канала» прокомментировали тот факт, что короткую и произвольную программу в командном турнире Олимпиады откатала Камила Валиева.

«Поставили все на кон и дали Камиле откатать и короткую и произвольную программу, потому что изначально было совсем непонятно, сможем ли мы выиграть командный турнир», — сказала Мамун.

«У нас не было замен, в отличие от американцев. У них не выступал Натан Чен. Но мне хотелось, чтобы выступала Аня Щербакова в командном турнире. Золотая олимпийская медаль не бывает лишней», — добавила Загитова.

Девушки также в прямом эфире передали привет фигуристкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой, которые не выступали в командном турнире.

По итогам соревнований российская команда набрала 74 очка. В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по 10 очков, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали 9 очков. В составе сборной России также выступал Марк Кондратюк.

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Алина Загитова
Камила Валиева
Маргарита Мамун
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