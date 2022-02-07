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Сегодня, 05:30

Галлямов прокомментировал падение в произвольной программе командного турнира Олимпиады

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российские фигуристы Александр Галлямов и Анастасия Мишина прокомментировали падение в произвольной программе командного турнира Олимпиады в Пекине.

«Все утро заставлял себя быть бодрым, но не хватило. Просто не удержал. Но важен только результат, все остальное никого не волнует», — сказал Галлямов журналистам.

«Что случилось? Случилась тренировка в 6 утра. Но главное — мы принесли 10 очков команде», — добавила Мишина.

Несмотря на падение, Мишина и Галлямов заняли первое место в произвольной программе командного турнира Олимпиады с результатом 145,20 балла. На втором месте японцы Рику Миура и Рюити Кихара (139,60), замкнули тройку спортсмены из Китая Пэн Чэн и Цзинь Ян (131,75).

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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