Галлямов прокомментировал падение в произвольной программе командного турнира Олимпиады

Российские фигуристы Александр Галлямов и Анастасия Мишина прокомментировали падение в произвольной программе командного турнира Олимпиады в Пекине.

«Все утро заставлял себя быть бодрым, но не хватило. Просто не удержал. Но важен только результат, все остальное никого не волнует», — сказал Галлямов журналистам.

«Что случилось? Случилась тренировка в 6 утра. Но главное — мы принесли 10 очков команде», — добавила Мишина.

Несмотря на падение, Мишина и Галлямов заняли первое место в произвольной программе командного турнира Олимпиады с результатом 145,20 балла. На втором месте японцы Рику Миура и Рюити Кихара (139,60), замкнули тройку спортсмены из Китая Пэн Чэн и Цзинь Ян (131,75).