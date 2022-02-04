Кацалапов: «Произошла ошибка, не страшно, есть еще произвольная программа»

Кацалапов заявил, что уверен в силе сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, отметил, что ошибка не так страшна, так как впереди еще произвольная программа.

«У нас очень сильная команда. Повторюсь, все ребята вкладывались на максимум, в том числе и мы с Викторией, — отметил фигурист. — Произошла ошибка, не страшно, есть еще произвольная программа.

Да, мы понимаем, чувствуем, что мы сильны. Если все сделают то, что они умеют, то результат будет замечательный. Если не будут выпрыгивать из штанов, как говорят в России, делать что-то из разряда экстра, а сделают то, что натренировали за сезон".

По итогам ритм-танца американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью показали лучший результат, набрав 86,56 балла. Кацалапов в паре с Синициной занял второе место, у российской пары 85,05 балла.

По итогам первого дня командного турнира сборная России занимает второе место с 26 очками, на первой строчке идет команда США с 28 очками. Командный турнир проходит с 4 по 7 февраля.