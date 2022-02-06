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Сегодня, 05:50

Валиева победила в короткой программе на командном турнире Олимпиады-2022

Сергей Разин
корреспондент
Камила Валиева.
Фото ОКР

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась короткая программа у женщин в командном турнире фигурного катания.

Лучший результат показала Камила Валиева (90,18 балла), второе место у японки Вакабы Хигути (74,73), замкнула тройку лучших канадка Мадлен Скизас (69,60).

Таким образом, Валиева принесла российской команде 10 очков. В следующем виде командного турнира состоится произвольная программа у мужчин, которая начнется в 6:50 мск.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Командный турнир. Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 90,18

2. Вакаба Хигути (Япония) — 74,73

3. Мэдлин Шизас (Канада) — 69,60

4. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,56

5. Карен Чен (США) — 65,20

6. Николь Шотт (Германия) — 62,66

7. Анастасия Шаботова (Украина) — 62,49

8. Элишка Бржезинова (Чехия) — 61,05

9. Лара Наки Гутманн (Италия) — 58,52

10. Чжу И (Китай) — 47,03

Олимпиада
Камила Валиева
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