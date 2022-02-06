Валиева победила в короткой программе на командном турнире Олимпиады-2022
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась короткая программа у женщин в командном турнире фигурного катания.
Лучший результат показала Камила Валиева (90,18 балла), второе место у японки Вакабы Хигути (74,73), замкнула тройку лучших канадка Мадлен Скизас (69,60).
Таким образом, Валиева принесла российской команде 10 очков. В следующем виде командного турнира состоится произвольная программа у мужчин, которая начнется в 6:50 мск.
Фигурное катание
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Командный турнир. Женщины
Короткая программа
1. Камила Валиева (Россия) — 90,18
2. Вакаба Хигути (Япония) — 74,73
3. Мэдлин Шизас (Канада) — 69,60
4. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,56
5. Карен Чен (США) — 65,20
6. Николь Шотт (Германия) — 62,66
7. Анастасия Шаботова (Украина) — 62,49
8. Элишка Бржезинова (Чехия) — 61,05
9. Лара Наки Гутманн (Италия) — 58,52
10. Чжу И (Китай) — 47,03