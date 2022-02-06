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Сегодня, 05:27

Фигуристка сборной Грузии Губанова: «Будет приятно, если мой результат как-то в итоге поможет России»

Сергей Федоров
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Дмитрий Кузнецов

Фигуристка Анастасия Губанова, представляющая сборную Грузии, после своего проката короткой программы командного турнира Олимпиады в Пекине призналась, что ей будет приятно своим результатом помочь России.

— Слышали о том, что наши болельщики называли тебя «помощницей России»?

— Да, слышала (смеется). Если честно, математикой не занималась, думала о своем выступлении. Но мне будет приятно, если мой результат как-то в итоге поможет России. Это будет очень хорошо.

Сборная Грузии занимает 7-е место в командном турнире после трех видов из восьми на Олимпиаде в Пекине. Команда набрала 15 очков.

Фигурное катание
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