Фигуристка сборной Грузии Губанова: «Будет приятно, если мой результат как-то в итоге поможет России»

Фигуристка Анастасия Губанова, представляющая сборную Грузии, после своего проката короткой программы командного турнира Олимпиады в Пекине призналась, что ей будет приятно своим результатом помочь России.

— Слышали о том, что наши болельщики называли тебя «помощницей России»?

— Да, слышала (смеется). Если честно, математикой не занималась, думала о своем выступлении. Но мне будет приятно, если мой результат как-то в итоге поможет России. Это будет очень хорошо.

Сборная Грузии занимает 7-е место в командном турнире после трех видов из восьми на Олимпиаде в Пекине. Команда набрала 15 очков.