Синицина и Кацалапов завоевали серебряную медаль Олимпиады-2022 в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряную медаль Олимпиады-2022 в танцах на льду.

Российская пара набрала 220.51 балла за две программы. Золотая медаль у французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (226.98), замкнули тройку призеров Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (218.02).

Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место (205.07), Диана Дэвис и Глеб Смолкин — 14-е (179.82).

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Танцы

Итог

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 226,98

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 220,51

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 218,02

4. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 214,77

5. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 207,05

6. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 205,07

7. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 204,78

8. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 199,11

9. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 192,35

10. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 191,64

11. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 189,74

12. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 184,42

13. Маржори Ляжуа/Захари Ляга (Канада) — 181,02

14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 179,82

15. Юулия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 173,88

16. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) — 168,32

17. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 167,31

18. Тина Гарабедян/Симон Пру-Сенекаль (Армения) — 167,03

19. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 164,33

20. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 162,87