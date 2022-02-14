Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 07:28

Синицина и Кацалапов вышли на первое текущее место в танцах на льду

Виктория Кравченко
Никита Кацалапов и Виктория Синицина.
Фото AFP

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов по итогам произвольного танца набрали 131.66 балла на Олимпиаде в Пекине. Пара с лучшим результатом в сезоне за произвольный танец вышли на первое текущее место.

Синицина и Кацалапов по итогам ритм-танца заняли второе место, уступив французским спортсменам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. В сумме российская пара набрала 220.51 балла.

Ранее в произвольном танце выступили российские пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин и Александра Степанова/Александр Букин.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
0
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Елена Вяльбе - из Пекина: «Медалям наших лыжников я радуюсь даже больше, чем когда-то – своим»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Степанова и Букин с ошибкой вышли на второе текущее место в танцах на льду

Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольных танцев дуэтов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости