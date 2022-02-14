Синицина и Кацалапов вышли на первое текущее место в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов по итогам произвольного танца набрали 131.66 балла на Олимпиаде в Пекине. Пара с лучшим результатом в сезоне за произвольный танец вышли на первое текущее место.

Синицина и Кацалапов по итогам ритм-танца заняли второе место, уступив французским спортсменам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. В сумме российская пара набрала 220.51 балла.

Ранее в произвольном танце выступили российские пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин и Александра Степанова/Александр Букин.