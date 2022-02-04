Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн короткой программы пар в командном турнире

Мишина и Галлямов представят короткую программу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине

В пятницу, 4 февраля, в Пекине стартовал командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022.

В рамках первого соревновательного дня спортивные пары выступят с короткими программами. Начало — 8:22 по московскому времени. Следить за командным турниром в прямом эфире можно на Первом канале и на сайте «СЭ».

Первая разминка

1. София Голиченко — Артем Даренский (Украина)

2. Елизавета Жук — Мартин Бидар (Чехия)

3. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия)

Вторая разминка

4. Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США)

5. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония)

6. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия)

Третья разминка

7. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада)

8. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай)

9. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 9:42

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине