Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн короткой программы пар в командном турнире
В рамках первого соревновательного дня спортивные пары выступят с короткими программами. Начало — 8:22 по московскому времени. Следить за командным турниром в прямом эфире можно на Первом канале и на сайте «СЭ».
Первая разминка
1. София Голиченко — Артем Даренский (Украина)
2. Елизавета Жук — Мартин Бидар (Чехия)
3. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия)
Вторая разминка
4. Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США)
5. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония)
6. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия)
Третья разминка
7. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада)
8. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай)
9. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 9:42
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