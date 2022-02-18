Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 13:30

Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн коротких программ пар

18 февраля стартуют соревнования в парном катании на зимних Олимпийских играх в Пекине
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото AFP
В пятницу, 18 февраля, стартуют соревнования в парном катании на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Турнир пройдет в Столичном дворце спорта.

В первый соревновательный день пары представят свои короткие программы. Начало — 13:30 по московскому времени. Прямая трансляция — на Первом канале.

Сборную России представляют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Порядок выступлений:

Первая разминка

1. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия)

2. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США)

3. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада)

Вторая разминка

4. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония)

5. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия)

6. Лаура Баркеро — Марко Цандрон (Испания)

7. Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия)

Третья разминка

8. Елизавета Жук — Мартин Бидар (Чехия)

9. Хэйли Копс — Евгений Краснопольский (Израиль)

10. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия)

11. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия)

Четвертая разминка

12. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада)

13. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США)

14. Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай)

15. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия)

Пятая разминка

16. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 16:17

17. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай)

18. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 16:30

19. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 16:37

Q — квалифицировались в прозвольную программу

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
0
Читайте также
Объяснения суда по делу Валиевой: самые главные факты о защите российской фигуристки
Слишком много слез и мало поцелуев: почему победа Анны Щербаковой – лучшее, что могло произойти в Пекине-2022
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Радионова: «Хочется радоваться золоту Щербаковой, но было тяжело смотреть на Валиеву»
Россия — Швеция: у Гусева и Валльмарка будут проблемы
Латыпов подвел личные итоги Олимпиады в Пекине
Матыцин призвал все мировое спортивное сообщество поддержать Валиеву
Латыпов о масс-старте: «Это была одна из самых тяжелых гонок здесь. Сложные условия, но это не оправдание»
Олимпиада-2022, конькобежный спорт: расписание соревнований мужчин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матыцин призвал все мировое спортивное сообщество поддержать Валиеву

Радионова: «Хочется радоваться золоту Щербаковой, но было тяжело смотреть на Валиеву»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости