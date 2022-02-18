Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн коротких программ пар
В первый соревновательный день пары представят свои короткие программы. Начало — 13:30 по московскому времени. Прямая трансляция — на Первом канале.
Сборную России представляют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Порядок выступлений:
Первая разминка
1. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия)
2. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США)
3. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада)
Вторая разминка
4. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония)
5. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия)
6. Лаура Баркеро — Марко Цандрон (Испания)
7. Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия)
Третья разминка
8. Елизавета Жук — Мартин Бидар (Чехия)
9. Хэйли Копс — Евгений Краснопольский (Израиль)
10. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия)
11. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия)
Четвертая разминка
12. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада)
13. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США)
14. Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай)
15. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия)
Пятая разминка
16. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 16:17
17. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай)
18. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 16:30
19. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 16:37
Q — квалифицировались в прозвольную программу
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