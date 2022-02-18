Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн коротких программ пар

18 февраля стартуют соревнования в парном катании на зимних Олимпийских играх в Пекине

В пятницу, 18 февраля, стартуют соревнования в парном катании на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Турнир пройдет в Столичном дворце спорта.

В первый соревновательный день пары представят свои короткие программы. Начало — 13:30 по московскому времени. Прямая трансляция — на Первом канале.

Сборную России представляют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Порядок выступлений:

Первая разминка

1. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия)

2. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США)

3. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада)

Вторая разминка

4. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония)

5. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия)

6. Лаура Баркеро — Марко Цандрон (Испания)

7. Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия)

Третья разминка

8. Елизавета Жук — Мартин Бидар (Чехия)

9. Хэйли Копс — Евгений Краснопольский (Израиль)

10. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия)

11. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия)

Четвертая разминка

12. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада)

13. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США)

14. Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай)

15. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия)

Пятая разминка

16. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 16:17

17. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай)

18. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 16:30

19. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 16:37

Q — квалифицировались в прозвольную программу

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