Камилу Валиеву встречают в аэропорту с российскими флагами
Российскую фигуристку Камилу Валиеву встречают в Шереметьево с российскими фланами.
Сегодня, 18 февраля, Валиева вылетела из Пекина в Москву вместе с другими спортсменами сборной России.
15-летняя Валиева на Играх в Пекине набрала по сумме двух прокатов 224,09 балла и заняла в турнире одиночниц четвертое место.
Золотую медаль завоевала Анна Щербакова (255,95 балла), серебро у Александры Трусовой (251, 73). Третье место заняла японская фигуристка Каори Сакамото, набравшая по сумме двух программ 233,13 балла.
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