Камилу Валиеву встречают в аэропорту с российскими флагами

15-летняя Валиева на Играх в Пекине набрала по сумме двух прокатов 224,09 балла и заняла в турнире одиночниц четвертое место.

Золотую медаль завоевала Анна Щербакова (255,95 балла), серебро у Александры Трусовой (251, 73). Третье место заняла японская фигуристка Каори Сакамото, набравшая по сумме двух программ 233,13 балла.