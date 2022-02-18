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Сегодня, 16:43

Камилу Валиеву встречают в аэропорту с российскими флагами

Анна Горшкова
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Reuters

Российскую фигуристку Камилу Валиеву встречают в Шереметьево с российскими фланами.

Сегодня, 18 февраля, Валиева вылетела из Пекина в Москву вместе с другими спортсменами сборной России.

15-летняя Валиева на Играх в Пекине набрала по сумме двух прокатов 224,09 балла и заняла в турнире одиночниц четвертое место.

Золотую медаль завоевала Анна Щербакова (255,95 балла), серебро у Александры Трусовой (251, 73). Третье место заняла японская фигуристка Каори Сакамото, набравшая по сумме двух программ 233,13 балла.

Фигурное катание
Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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