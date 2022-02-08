Олимпиада-2022, фигурное катание: короткая программа мужчин в личном турнире

Где смотреть короткую программу мужчин в личном турнире

Во вторник, 8 февраля, в Пекине начнется индивидуальный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022.

В первый соревновательный день мужчины представят свои короткие программы. За сборную России выступят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.

Начало — 4.15 по московскому времени, прямая трансляция — на телеканале «Россия 1».

По итогам короткой программы 24 лучших фигуриста из 30 отбираются в произвольную. Победитель турнира определяется по сумме баллов за обе программы.

Кондратюк и Семененко выйдут на лед в третьей разминке — ориентировочно в 6.26 и в 6.32. Андрей Мозалев — в четвертой, время выступления — 7:12.

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