Новицкий считает, что Тарасова и Морозов могли выиграть золото Олимпиады в Пекине

Чемпион Европы по фигурному катанию Сергей Новицкий подвел итоги соревнования пар на Олимпиаде в Пекине.

«Справедливость и Олимпиада в Пекине — несопоставимые вещи. С учетом того, что происходило в соревновании женщин и как в фигурное катание вмешалась политика, нельзя исключать помощи Суй и Цуну родных стен. Какая-то поддержка китайцам могла идти. Плюс нельзя забывать, под каким колоссальным давлением приходится выступать в Китае россиянам. И я сейчас говорю не только о фигуристах, но и обо всех спортсменах вообще.

Считаю, наши пары вполне могли бы подняться на первое место. Текущий сезон получился для Тарасовой и Морозова невероятно тяжелым. И я очень рад их серебру. Можно сказать, ребята действительно заслужили свою медаль», — приводит слова Новицкого RT.

Вэньцзинь Суй и Цун Хань выиграли золото Олимпийских игр. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Анастасия Мишина и Александр Галлямов замкнули тройку призеров. Бойкова и Козловский заняли четвертое место.