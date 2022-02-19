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Галлямов: «Рады, что удалось завоевать олимпийскую медаль. И на этом мы не остановимся!»

Галлямов подвел итоги выступления на Олимпийских играх в Пекине
Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, опубликовал пост после завершения турнира спортивных пар на Олимпиаде. Пара завоевала бронзовые медали.

«Огромное спасибо всем, кто помогал на таком сложном пути! Мы очень рады, что удалось завоевать олимпийскую медаль, и даже на этом мы не остановимся!» — написал Галлямов в Instagram.

Публикация от Aleksandr Galliamov (@a_gallyam)

Золото выиграл дуэт из Китая — Вэньцзинь Суй и Цун Хань. Вторыми стали еще одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Фигурное катание
Олимпиада
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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