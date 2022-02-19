Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, поделилась эмоциями после завершения олимпийского турнира по фигурному катанию. Они заняли четвертое итоговое место.

«Мама, папа, мы на Олимпиаде! Да, пока что четвертые, но зато с борьбой и с сильными соперниками!

Спасибо за весь опыт, который мы тут получили. И спасибо моему прекрасному партнеру, с которым мы проделали большой путь сюда. Уверена, что нас ждет счастливая совместная дорога в спорте и дальше», — написала Бойкова в Instagram.

Золото выиграли Вэньцзинь Суй и Цун Хань из Китая. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Анастасия Мишина и Александр Галлямов замкнули тройку призеров.