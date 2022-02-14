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«Осадка, что не завоевали золото, нет. Пападакис и Сизерон на другой горе». Бестемьянова — о серебре в танцах на льду

Бестемьянова прокомментировала серебро Синициной и Кацалапова на Олимпиаде в Пекине
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» прокомментировала серебряную медаль Виктории Синициной и Никита Кацалапова на Олимпиаде-2022 в танцах на льду.

«Молодцы! Я думаю, это был их лучший прокат. К сожалению, они не боролись за первое место. Была борьба с американским дуэтом за вторую строчку. И я ребят с этим поздравляю. Осадка, что не завоевали золото, нет. А то очень много специалистов рассказывают, что чуть-чуть не хватило до первого места. Для меня же было очевидно, что Пападакис и Сизерон на другое горе», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Ранее, 14 февраля, российский дуэт набрал 220.51 балла за две программы и выиграл серебро. Золотая медаль у французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (226.98), замкнули тройку призеров Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (218.02).

Фигурное катание
Олимпиада
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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