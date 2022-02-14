Жулин заявил, что очень доволен выступлением Синициной и Кацалапова на Олимпиаде в Пекине

Тренер российских спортсменов Синициной и Кацалаповой Александр Жулин в разговоре с «СЭ» прокомментировал серебро пары на Олимпиаде в Пекине.

«Если учесть, какой напряженный это сезон, то я очень доволен своими ребятами. Очень доволен их прокатами на Олимпиаде, они огромные молодцы! Просто соперники были очень серьезные, в этот раз не получилось. Я безумно благодарен им за катание, они в личном первенстве были блистательны для себя. Я знаю, что ребята отдали все силы. Все возможное оставили на льду», — сказал Жулин «СЭ».

Российская пара набрала 220.51 балла за две программы. Золотая медаль у французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (226.98), замкнули тройку призеров Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (218.02).