«Эдмонтон» вышел на космический уровень! Макдэвид в шаге от финала Кубка Стэнли

А вот «Даллас» сильно разочаровывает.

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Пятый матч

«Даллас» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Голы: Нюджент-Хопкинс — 5 (бол., Бушар, Макдэвид), 14:09 — 0:1. Нюджент-Хопкинс — 6 (бол., Драйзайтль, Бушар), 21:06 — 0:2. Броберг — 1 (Хенрик, Кейн), 25:09 — 0:3. Джонстон — 10 (Харли, Стэнковен), 54:09 — 1:3.

Вратари: Эттингер (57:57) — Скиннер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 20 (4+6+10) — 26 (8+7+11).

Наши: Дадонов (10.00/0/0) — -.

1 июня. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Счет в серии: 2-3.

«Эдмонтон» максимально уверенно забрал пятый матч в гостях у «Далласа» и теперь остается сделать всего один шаг для выхода в финал Кубка Стэнли, где «Ойлерс» не были с 2006 года. Возвращение домой не вдохнуло новые силы в хоккеистов «Старз». Эта игра стала для команды из Техаса почти полным продолжением предыдущего матча, когда у нее, если не брать во внимание дебют, мало что получалось. Лишь в первом периоде картина происходящего скорее говорила о равном соотношении сил.

Но «Эдмонтон» очень своевременно вспомнил о своем фирменном оружии. «Ойлерс» только с седьмой попытки впервые в серии реализовали большинство, что удивительно для команды, которая лучше других, если не считать уже вылетевшее «Колорадо», в нынешнем плей-офф играет в этом компоненте, и открыли счет.

Гениальность, как известно, заключается в простоте — Эван Бушар мощно бросил, а Райан Нюджент-Хопкинс был хорош на добивании. Правда, предшествующее удаление защитника «Старз» Райана Сутера выглядело максимально спорным. Но кто об этом вспомнит после настолько провального для «Далласа» матча?

Хозяевам категорически не хватало всего — энергии, скоростей, желания и агрессии. До игры много было разговоров о том, сможет ли в ней принять участие ключевой защитник Крис Танев. Он на площадку вышел, несмотря на серьезное повреждение ноги. Однако этот поступок его партнеров нисколько не вдохновил. «Эдмонтон» сумел прибавить по ходу серии и смотрится в текущем моменте более зрелой и солидной командой. Когда же заработало большинство, остановить «Нефтяников» оказалось невыполнимой миссией. До сегодняшней игры у «Ойлерс» был неожиданно плохой отрезок по этому показателю — всего 1 гол в 17 попытках. На дистанции ситуация должна выровняться в любом случае, учитывая высочайший уровень ведущих игроков команды.

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль предыдущие годы тащили «Эдмонтон» на своих плечах. Однако рано или поздно даже гениальность суперзвезд не помогала «Нефтяникам» — слишком велик был разрыв между ними и остальными. В этом плей-офф все изменилось. Статистика не всегда полностью отражает характер игры, но визуально «Эдмонтон» меньше зависит от вдохновения лидеров. Остальные сочетания не проваливаются и действуют максимально правильно. Моментов у «Далласа» было крайне мало. Нестабильный вратарь «Ойлерс» Стюарт Скиннер серьезную проверку получил только ближе к концу второго периода, когда его команда вела уже 3:0 и держала игру полностью под своим контролем. Всего 10 бросков в створ за 40 минут — это провал для «Далласа». Спецбригады «Эдмонтона» идеально действуют в меньшинстве, нейтрализовав 25 из 25 последних попыток в сериях с «Ванкувером» и «Далласом».

По ходу регулярного чемпионата «Эдмонтон» с приходом на пост главного тренера Криса Ноблока быстро нащупал баланс между обороной и атакой, чего раньше команде категорически не хватало. Статистические достижения Макдэвида и Драйзайтля и сейчас прекрасны. Но им больше не требуется быть самыми лучшими на площадке с первой и до последней минуты. Их партнеры и сами способны приносить пользу, как, например, сегодня Нюджент-Хопкинс (2 гола) и Скиннер (19 отраженных бросков из 20). Команда забралась на космический для себя уровень, где ее очень давно не было.