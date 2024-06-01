Иванов о вылете «Урала»: «Весь сезон ждал, что Гончаренко выправит ситуацию...»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» прокомментировал вылет команды из РПЛ по итогам сезона-2023/24.

Екатеринбуржцы проиграли «Акрону» по сумме двух стыковых матчей (2:3) и вылетели в первую лигу.

— Сейчас пришло понимание того, что «Урал» покидает РПЛ? Или до сих пор не верите в произошедшее?

— Ну что значит — не понимаю? Все уже случилось. Но мы все сегодня до последнего верили, что решим задачу. И ведь могли спасти матч! На последних минутах четыре момента имели!

— Могли совершить чудо?

— Ну не чудо... Считаю, «Урал» сильнее «Акрона». «Акрон» бился. Играл... Сейчас, конечно, можно говорить все что угодно... Но мы выше классом. Не должны мы были вылетать таким образом... Все решилось в первой игре. Мне кажется, там тренерский штаб допустил ошибку со стартовым составом. Весь сезон ждал от тренеров, от Гончаренко, что он выправит ситуацию. Но... Виктор Михайлович — хороший специалист. Желаю ему успехов. Но так бывает... Что-то не пошло у него. Может быть, ему самому надо было уйти раньше... Или я это должен был сделать. В какой-то момент мы просто перестали играть в футбол. Бей-беги... Все предстоит проанализировать, — сказал Иванов «СЭ».

Полностью интервью с президентом «Урала» Григорием Ивановым — в ближайшее время на сайте «СЭ».