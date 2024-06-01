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Сегодня, 18:38

Иванов о вылете «Урала»: «Весь сезон ждал, что Гончаренко выправит ситуацию...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Григорий Иванов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» прокомментировал вылет команды из РПЛ по итогам сезона-2023/24.

Екатеринбуржцы проиграли «Акрону» по сумме двух стыковых матчей (2:3) и вылетели в первую лигу.

— Сейчас пришло понимание того, что «Урал» покидает РПЛ? Или до сих пор не верите в произошедшее?

— Ну что значит не понимаю? Все уже случилось. Но мы все сегодня до последнего верили, что решим задачу. И ведь могли спасти матч! На последних минутах четыре момента имели!

Могли совершить чудо?

— Ну не чудо... Считаю, «Урал» сильнее «Акрона». «Акрон» бился. Играл... Сейчас, конечно, можно говорить все что угодно... Но мы выше классом. Не должны мы были вылетать таким образом... Все решилось в первой игре. Мне кажется, там тренерский штаб допустил ошибку со стартовым составом. Весь сезон ждал от тренеров, от Гончаренко, что он выправит ситуацию. Но... Виктор Михайлович хороший специалист. Желаю ему успехов. Но так бывает... Что-то не пошло у него. Может быть, ему самому надо было уйти раньше... Или я это должен был сделать. В какой-то момент мы просто перестали играть в футбол. Бей-беги... Все предстоит проанализировать, — сказал Иванов «СЭ».

Алексей Ионов против игроков &laquo;Акрона&raquo; в&nbsp;ответном стыковом матче. Иванов слишком сильно верил в Гончаренко — «Урал» вылетел впервые за 11 лет. Частный «Акрон» — дебютант РПЛ

Полностью интервью с президентом «Урала» Григорием Ивановым — в ближайшее время на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Григорий Иванов (руководитель)
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«Арсенал» и «Пари НН» назвали стартовые составы на второй стыковой матч

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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