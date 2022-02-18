Москвина назвала достойным выступление своих пар в короткой программе на ОИ

Тренер пар Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Тамара Москвина подвела итого короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

«Нам все понравилось. Ребята выступили достойно, но завтра новый соревновательный день. Олимпиада продолжается», — сказала Москвина «СЭ».

После короткой программы лидирует китайская пара Вэньцзинь Суй — Цунь Хань на Олимпиаде в Пекине (84,41 балл). Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают второе место (84,25), сразу за ними Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76). Александра Бойкова — Дмитрий Козловский занимают четвертое место с 78,59 баллами.