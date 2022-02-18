Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 17:06

Москвина назвала достойным выступление своих пар в короткой программе на ОИ

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Reuters

Тренер пар Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Тамара Москвина подвела итого короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

«Нам все понравилось. Ребята выступили достойно, но завтра новый соревновательный день. Олимпиада продолжается», — сказала Москвина «СЭ».

После короткой программы лидирует китайская пара Вэньцзинь Суй — Цунь Хань на Олимпиаде в Пекине (84,41 балл). Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают второе место (84,25), сразу за ними Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76). Александра Бойкова — Дмитрий Козловский занимают четвертое место с 78,59 баллами.

Фигурное катание
Олимпиада
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Тамара Москвина
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
0
Читайте также
Украине грозят большие проблемы с ВАДА. У этой страны — три инцидента с допингом за полгода
Слишком много слез и мало поцелуев: почему победа Анны Щербаковой – лучшее, что могло произойти в Пекине-2022
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Сборная России обыгрывает Швецию после двух периодов полуфинала Олимпиады
Фигуристка Мишина ответила на вопрос о своей эмоциональной реакции после победы в командном турнире на Олимпиаде
Экипаж Сергеевой и Беломестных занимает девятое место после двух попыток в соревнованиях двоек на Олимпиаде
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 18 февраля
Козловский: «Если судить по внутренним впечатлениям, давно не было такого спокойного проката, как сегодня»
Олимпиада-2022: соревнования 19 февраля, расписание и трансляции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ждали 10 дней после командника». Мишина прокомментировала старт соревнований в парном катании на Олимпиаде-2022

Бойкова прокомментировала свой прокат в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости