Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение CAS допустить к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Я очень рада! Это была моя мечта! У меня вчера был день рождения, и это отличный подарок! Теперь ей важно справиться психологически с этим давлением. Надеюсь, у нее все получится. Она и не была виновата! ВАДА не поддерживает решение? Мне какая разница, кто согласился, а кто нет. Главное, что Камила будет выступать. Все остальное — без разницы. Валиева — знаменосец на закрытии Олимпиады? Прекрасно. Но дайте ей сначала выступить в личных стартах. Ей очень непросто сейчас будет кататься», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой. Таким образом,15-летняя фигуристка допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Личный турнир одиночниц стартует 15 февраля. Сама Олимпиада продлится до 20 февраля.