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Допинг

Сегодня, 08:45

МОК: на вопрос о задержке обработки допинг-теста Валиевой должно отвечать ВАДА

Роман Шишов
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) должно ответить на вопрос о задержке обработки допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.

«Этот вопрос вам надо адресовать ВАДА, потому что анализом пробы занималась аккредитованная им лаборатория. Я не могу это комментировать», — цитирует ТАСС Адамса.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Решение о допуске спортсменки к участию в одиночном женском катании на Играх будет принято до 15 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13687989
Камила Валиева
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