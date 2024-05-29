Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 20:29

Тардиф: «Мы попросим комитет ИИХФ внести предложения по изменению правил начисления очков»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что ИИХФ рассмотрит вопрос об изменении системы начисления очков в рейтинге сборных команд.

«Мы попросим координационный комитет ИИХФ внести предложения по изменению правил начисления очков в мировом рейтинге. Решение может быть принято на совете ИИХФ в августе или ранее», — приводит слова Тардифа ТАСС.

28 мая глава Финского хоккейного союза и член совета ИИХФ Хейкки Хиетанен сообщил, что организация обсудит систему подсчета очков в рейтинге национальных сборных на следующем заседании. Это связано с тем, что сборная России, которая отстранена от международных турниров с 2022 года, поднялась с третьего на второе место.

Бывший вице-президент ИИХФ Калерво Куммола назвал нелепым место российской команды в рейтинге.

Отсранение сборной России по&nbsp;хоккею не&nbsp;мешает ей&nbsp;находиться в&nbsp;лидерах рейтинга ИИХФ. «Это оскорбительно». Шведы и финны в бешенстве — через год Россия может стать первой в мировом хоккейном рейтинге!

В феврале 2024 года международная федерация продлила отстранение сборных России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.

Источник: ТАСС
Хоккей
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
2
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Евро-2024 по футболу начнется в Германии 14 июня
Юлия Снигирь снялась в экранизации романа «Мастер и Маргарита»
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
Хабиб нарушил слово и вернулся в UFC, чтобы помочь лучшему другу побить свой рекорд. Что нужно знать о титульном поединке Махачев - Порье
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце
Популярное видео
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Журова: «Все ждут, что мы будем злорадствовать. Но караван идет дальше»
Около 300 российских спортсменов и сопровождающих лиц пройдут проверку перед Паралимпиадой
ИИХФ обсудит систему подсчета очков в рейтинге из-за положения сборной России
Прошедший чемпионат мира-2024 без сборной России установил рекорд посещаемости
Россию выкинули с чемпионатов мира, а она поднялась в мировом рейтинге на вторую строчку. Как такое возможно?
Плющев: «Сборная России вряд ли бы дошла до полуфинала чемпионата мира-2024»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хоккеистам сборной Чехии вдвое повысили призовые за победу на чемпионате мира

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости