Тардиф: «Мы попросим комитет ИИХФ внести предложения по изменению правил начисления очков»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что ИИХФ рассмотрит вопрос об изменении системы начисления очков в рейтинге сборных команд.

«Мы попросим координационный комитет ИИХФ внести предложения по изменению правил начисления очков в мировом рейтинге. Решение может быть принято на совете ИИХФ в августе или ранее», — приводит слова Тардифа ТАСС.

28 мая глава Финского хоккейного союза и член совета ИИХФ Хейкки Хиетанен сообщил, что организация обсудит систему подсчета очков в рейтинге национальных сборных на следующем заседании. Это связано с тем, что сборная России, которая отстранена от международных турниров с 2022 года, поднялась с третьего на второе место.

Бывший вице-президент ИИХФ Калерво Куммола назвал нелепым место российской команды в рейтинге.

В феврале 2024 года международная федерация продлила отстранение сборных России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.