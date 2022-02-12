В ВАДА не стали комментировать причину долгого изучения пробы Валиевой

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отказалась комментировать причины долгого исследования допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы не можем давать дополнительные комментарии по этому делу, поскольку оно находится на рассмотрении», — ответили РИА Новости в пресс-службе ВАДА.

Проверка пробы Камилы Валиевой в Стокгольмской антидопинговой лаборатории заняла 45 дней, при том что на исследование обычно уходит две-три недели. В результате задержки информация о положительном тесте российской фигуристки появилась уже после того, как она выступила на чемпионате Европы и в командном турнире Олимпиады.

Лаборатория проверяет пробы, помеченные штрих-кодами, и не знает, кому именно из спортсменов они принадлежат.