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Сегодня, 08:43

В ВАДА не стали комментировать причину долгого изучения пробы Валиевой

Сергей Разин
корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отказалась комментировать причины долгого исследования допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы не можем давать дополнительные комментарии по этому делу, поскольку оно находится на рассмотрении», — ответили РИА Новости в пресс-службе ВАДА.

Проверка пробы Камилы Валиевой в Стокгольмской антидопинговой лаборатории заняла 45 дней, при том что на исследование обычно уходит две-три недели. В результате задержки информация о положительном тесте российской фигуристки появилась уже после того, как она выступила на чемпионате Европы и в командном турнире Олимпиады.

Лаборатория проверяет пробы, помеченные штрих-кодами, и не знает, кому именно из спортсменов они принадлежат.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220212/valieva-1772411360.html
Олимпиада
Камила Валиева
ВАДА
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