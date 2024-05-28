Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Спортивная гимнастика

Париж-2024

Сегодня, 18:19

Журова: «Все ждут, что мы будем злорадствовать. Но караван идет дальше»

Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление президента Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василия Титова.

Во вторник, 28 мая, Титов сообщил, что украинские спортивные чиновники собирали досье на российских гимнастов, чтобы отправить их в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (FIG).

«Все были предупреждены об этом. Ограничение российских спортсменов упрощает жизнь другим атлетам. Им это в радость. Иначе появятся потом новости на тему, кто кому пожал или не пожал руку, кто с кем сфотографировался, кого обрезали на фото. Фотодосье ведь подбирают по критериям. Все ждут, что мы будем злорадствовать. Но мы не будем этого делать. В таком случае караван идет дальше», — сказала Журова «СЭ».

FIG разрешила российским и белорусским гимнастам выступать в турнирах под эгидой организации с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран.

В марте сборная России по спортивной гимнастике отказалась участвовать в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде.

Василий Титов
Светлана Журова
Спортивная гимнастика
6
Читайте также
Сафонов прилетел в Париж для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с «ПСЖ»
Семья Шумахера выиграла суд о фейковом интервью с нейросетью
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Клопп в «Ливерпуле» кричал имя преемника, Хави некрасиво выставили из «Барсы», «Баварии» отказали почти все. Что происходит со сменой тренеров в топ-клубах Европы
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Около 300 российских спортсменов и сопровождающих лиц пройдут проверку перед Паралимпиадой
ИИХФ обсудит систему подсчета очков в рейтинге из-за положения сборной России
Прошедший чемпионат мира-2024 без сборной России установил рекорд посещаемости
Россию выкинули с чемпионатов мира, а она поднялась в мировом рейтинге на вторую строчку. Как такое возможно?
Плющев: «Сборная России вряд ли бы дошла до полуфинала чемпионата мира-2024»
Терещенко: «Никакая Олимпиада, никакой чемпионат мира без России интересным не будет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

48-летняя гимнастка Чусовитина впервые за 32 года пропустит Олимпиаду

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости