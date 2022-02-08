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Сегодня, 09:15

Мишина/Галлямов пропустили тренировку после падения при выступлении в команднике

Мишина и Галлямов пропустили тренировку после падения в командном турнире на Олимпиаде в Пекине
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», российские фигуристы, представители парного катания Анастасия Мишина/Александр Галлямов пропустили тренировку на Олимпиаде.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский появились на сессии.

Напомним, вчера Мишина и Галлямов жестко упали во время проката произвольной программы в командном турнире. По информации «СЭ», серьезных проблем со здоровьем у Александра нет.

Соревнования в парном катании на Олимпиаде в Пекине пройдут с 18 по 19 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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