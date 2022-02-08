Фигурист Чен высказался о коронавирусе у партнера по сборной США

Фигурист Натан Чен, с рекордом выигравший короткую программу на Олимпиаде в Пекине, высказался о коронавирусе у партнера по сборной США Винсента Чжоу.

«Винсент Чжоу — прекрасный спортсмен, мы с ним вместе были на подиуме чемпионата мира. Он один из самых трудолюбивых спортсменов, которых я знаю. Настоящий солдат. Он продолжает поддерживать нашу сборную. Конечно, пройти через всю карьеру с самого молодого возраста до Олимпиады и прямо на ней получить положительный тест — это очень тяжело. Я ему желаю всего лучшего и здоровья».

Вчера, 7 февраля, Чжоу сдал второй положительный тест на коронавирус и не выступит на Олимпиаде. Утром того же дня он сдал первый положительный тест на Covid-19.

Чжоу успел выступить в произвольной программе в составе сборной США в командном турнире. Он занял третье место, набрав 171,44 балла.