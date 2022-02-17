Министр спорта Олег Матыцин поздравил Щербакову и Трусову с медалями Олимпиады в Токио

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил российских фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову с завоеванием медалей зимней Олимпиады в Пекине. Также он выразил поддержку Камиле Валиевой, которая стала четвертой.

«Поздравляю Анну и Александру с невероятным триумфом! – цитирует Матцыцина пресс-служба Минспорта РФ. - Анна, наша действующая чемпионка мира, показала поистине первоклассные программы, не оставив никого равнодушным. Сегодня она исполнила чистый, чувственный прокат. Мы стали зрителями маленького театрального представления на льду – это настоящее искусство во плоти. Заслуженная и красивая победа!

Борьба за медали была действительно напряженной. Александра Трусова стала первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков на официальных соревнованиях – ее «Круэллу» высоко оценили судьи, и она по праву стала лидером произвольной программы. Программа Александры наполнена силой и уверенностью, желаю «Русской ракете» фигурного катания не терять этот стержень!

Отдельно хочется поддержать и сказать слова уважения нашей юной Камиле Валиевой. Все давление и напряжение, что ей выпало, она выдержала с честью и достоинством. Очень сочувствую и переживаю за выступление Камилы в произвольной программе. Но она очень сильная и волевая спортсменка, уверен, преодолеет все трудности и продолжит радовать нас на будущих соревнованиях. А мы всегда будем ее поддерживать.

Тренерский штаб подготовил трех абсолютно разных фигуристок, которые представили шесть технически уникальных программ и совершили невероятный прорыв в мировом фигурном катании. Поздравляю Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза с достойным результатом. Мы гордимся и восхищаемся их работой. Также поздравляю Федерацию фигурного катания на коньках России и ее президента Александра Горшкова», - сказал Олег Матыцин.

Золото завоевала Анна Щербакова, серебро у Александры Трусовой. Камила Валиева заняла четвертое место.