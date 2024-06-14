«Хабиб попросил остановить конфликт России и Украины». Трамп раскрыл подробности диалога с Нурмагомедовым

Не исключено, что кандидат в президенты США не так понял экс-чемпиона UFC.

Утром 2 июня в Ньюарке состоялся турнир UFC 302, в главном событии которого Ислам Махачев в пятом раунде задушил Дастина Порье и в третий раз защитил пояс в легком весе. Одним из почетных гостей турнира был кандидат в президенты США Дональд Трамп — он обменялся несколькими репликами с Хабибом Нурмагомедовым, который находился в углу у Махачева.

На камерах был зафиксирован разговор Трампа и Хабиба о ситуации в Палестине. Экс-чемпион UFC попросил остановить разгоревшийся конфликт, и Трамп пообещал это сделать. «Я знаю, что ты собираешься остановить эту войну в Палестине», — сказал Хабиб, на что Трамп ответил: «Мы остановим это. Я остановлю это».

Как можно судить из слов Трампа, это не единственная геополитическая ситуация, о которой разговаривали спортсмен и экс-президент. Во время беседы с Логаном Полом на подкасте Impaulsive Трамп рассказал, что они обсуждали возможность урегулирования ситуации на Украине.

Дональд Трамп и Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети

«Он [Хабиб] сказал мне: «Надеюсь, ты сможешь это остановить, потому что мы должны заканчивать войны». Он так умен, он понимает это! Он дружил и, я думаю, [до сих пор] очень хорошо дружит с президентом Путиным. Но он сказал, что мы должны остановить конфликт, и это правда. И я думаю, что остановлю это, если меня выберут президентом.

Сразу после выборов, если я выиграю, я сделаю так, чтобы этот конфликт закончился быстро — до того, как попаду в офис. Я говорю о России и Украине. Так много людей умирают. И я думаю, это прекрасно, что Хабиб подошел ко мне с этим: «Мы должны остановить конфликт». Он очень умный парень, очень интересный парень», — сказал Трамп.

О словах Хабиба насчет Палестины Трамп не упомянул, поэтому не исключено, что он и Хабиб не поняли друг друга во время диалога в шумной, переполненной болельщиками чаше арены «Пруденшиал Центр». Возможно, Хабиб пытался поговорить с политиком о ситуации в Газе, а тот подумал, что речь о взаимоотношениях России и Украины.