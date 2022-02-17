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Сегодня, 19:42

Камила Валиева не примет участие в показательных выступлениях на Играх в Пекине

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Reuters

Российская фигуристка Камила Валиева не будет выступать с показательным номером на Олимпиаде-2022 в Пекине. Они состоятся 20 февраля.

В показательных выступлениях выступят шесть фигуристок: Анна Шербакова (первая, Россия), Александра Трусова (вторая, Россия), Каори Сакамото (третья, Япония), Ю Ен (шестая, Южная Корея), Алиса Лью (седьмая, США) и Луна Хендрикс (восьмая, Бельгия).

Щербакова выиграла личный турнир на Олимпийских играх 2022 года, Трусова стала второй, Сакамото — третьей.

Валиева лидировала после короткой программы, но в произвольной заняла пятое место, а по сумме двух прокатов стала четвертой.

В среду, 16 февраля, представитель Международного союза конькобежцев (ISU) подчеркнул, что Валиева примет участие в показательных выступлениях, если займет призовое место.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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