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Сегодня, 16:30

Латышонок — в «Зените»! Питерцы остроумно представили нового вратаря

Вратарь «Балтики» Латышонок стал игроком «Зенита»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Евгений Латышонок.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Евгений Латышонок стал игроком «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
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Ушел на повышение.

Евгений Латышонок — одно из главных открытий минувшего сезона РПЛ. 25-летний вратарь пошумел за «Балтику», дотащив калининградцев до суперфинала FONBET Кубка России, и точно заработал себе трансфер в более статусный клуб. Вопрос был один — куда?

Еще перед матчем с питерцами было несколько вариантов — среди возможных кандидатов называли ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и сам «Зенит». Однако довольно быстро выяснилось, что сине-бело-голубые — основной претендент на голкипера «Балтики». В команде Семака есть проблема с вратарской линией, о чем «СЭ» ранее подробно рассказывал. Латышонок в таких условиях мог стать спасением, поэтому работу по нему активизировали и 14 июня объявили об официальном подписании контракта до 2029 года.

Евгений Латышонок стал игроком «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

В представлении игрока медиаслужба «Зенита» сработала гениально. Латышонку не забыли реплику после победного матча со «Спартаком»: журналисты тогда спросили у Евгения, какой клуб он хотел бы получить в суперфинале — ЦСКА или команду Семака, на что Латышонок ответил лаконично: «Какой, ***, «Зенит»?»

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В «Зените» сняли ироничное видео, на котором Латышонок показывает «стрелку» под тот самый вопрос репортера. А еще Евгений дал интервью клубным медиа, в котором признался, что переходить было трудно: «Для меня это новый вызов, новый шаг в карьере. Я рад оказаться в сильнейшем клубе страны. Здесь и сейчас я рад этому очень сильно. Насколько тяжело дался переход? Действительно тяжело. В «Балтике» я провел пять лет, эта команда и город стали для меня домом. Решение было тяжелым, но я понимал, что это необходимо для моей дальнейшей карьеры».

Никаких гарантий относительно своей игры Латышонок не стал давать: «Я не люблю разбрасываться словами, только доказывать делом. Все сами увидите на футбольных полях!»

Контракт с Евгением заключен по схеме «4+1». Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что трансфер мог обойтись «Зениту» в 30 миллионов рублей (300 тысяч евро). Аналогичные данные предоставляет и Transfermarkt.

РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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«Зенит» согласовал трансфер Глушенкова. В чем здесь риск для игрока и для клуба?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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