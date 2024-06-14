Латышонок — в «Зените»! Питерцы остроумно представили нового вратаря
Евгений Латышонок — одно из главных открытий минувшего сезона РПЛ. 25-летний вратарь пошумел за «Балтику», дотащив калининградцев до суперфинала FONBET Кубка России, и точно заработал себе трансфер в более статусный клуб. Вопрос был один — куда?
Еще перед матчем с питерцами было несколько вариантов — среди возможных кандидатов называли ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и сам «Зенит». Однако довольно быстро выяснилось, что сине-бело-голубые — основной претендент на голкипера «Балтики». В команде Семака есть проблема с вратарской линией, о чем «СЭ» ранее подробно рассказывал. Латышонок в таких условиях мог стать спасением, поэтому работу по нему активизировали и 14 июня объявили об официальном подписании контракта до 2029 года.
В представлении игрока медиаслужба «Зенита» сработала гениально. Латышонку не забыли реплику после победного матча со «Спартаком»: журналисты тогда спросили у Евгения, какой клуб он хотел бы получить в суперфинале — ЦСКА или команду Семака, на что Латышонок ответил лаконично: «Какой, ***, «Зенит»?»
В «Зените» сняли ироничное видео, на котором Латышонок показывает «стрелку» под тот самый вопрос репортера. А еще Евгений дал интервью клубным медиа, в котором признался, что переходить было трудно: «Для меня это новый вызов, новый шаг в карьере. Я рад оказаться в сильнейшем клубе страны. Здесь и сейчас я рад этому очень сильно. Насколько тяжело дался переход? Действительно тяжело. В «Балтике» я провел пять лет, эта команда и город стали для меня домом. Решение было тяжелым, но я понимал, что это необходимо для моей дальнейшей карьеры».
Никаких гарантий относительно своей игры Латышонок не стал давать: «Я не люблю разбрасываться словами, только доказывать делом. Все сами увидите на футбольных полях!»
Контракт с Евгением заключен по схеме «4+1». Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что трансфер мог обойтись «Зениту» в 30 миллионов рублей (300 тысяч евро). Аналогичные данные предоставляет и Transfermarkt.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4