«Ойлерз» едва не совершили камбэк, но все равно проиграли.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Третий матч

«Эдмонтон» — «Флорида» — 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

Голы: Райнхарт — 9 (Форслинг, Барков), 18:58 — 0:1. Фогеле — 2 (Хенрик), 21:49 — 1:1. Тарасенко — 4 (Луостаринен, Лунделл), 29:12 — 1:2. Беннетт — 7 (Ткачак), 33:57 — 1:3. Барков — 7 (Родригес, Райнхарт), 35:31 — 1:4. Броберг — 2 (Макдэвид, Нерс), 46:02 — 2:4. Маклеод — 2 (Кулак, Макдэвид), 54:43 — 3:4.

Вратари: Скиннер — Бобровский.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 35 (13+16+6) — 23 (10+8+5).

Наши: — - Куликов (11.34/0/0), Тарасенко (11.13/4/+1).

14 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.

Счет в серии: 0-3.

Еще за день до игры было совершенно неизвестно, в каких составах команды вообще выйдут на лед. Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» могли дисквалифицировать за удар Баркова, сам форвард «Флориды» после удара в голову от немца пропускал тренировку. Также под вопросом было участие Владимира Тарасенко и Эвандера Кейна.

Россиянин в итоге участие в матче принял и даже забросил. А вот форвард «Эдмонтона» игру пропустил: вместо него на лед вышел Кори Перри — проклятие для любого финалиста Кубка Стэнли. За последние несколько лет канадец проиграл финалы в составе «Монреаля», «Далласа» и «Тампы», и теперь вновь в шаге от этого.

Несмотря на то что в первом периоде сегодняшнего матча «Эдмонтон» был интереснее, счет все же открыла «Флорида»: Сэм Рейнхарт подставил клюшку под пас Форслинга. Визуально невероятно простая шайба для «пантер».

В то же время для «Эдмонтона» каждый гол в этом финале дается путем невероятных усилий. Иногда создается впечатление, что Бобровского нереально пробить.

Все же «Ойлерз» удалось забросить россиянину в начале второго периода. Оборона «Флориды» «зевнула» Уоррена Фогеля, который точным броском сравнял счет в матче.

Но дальше «Пантерс» буквально нокаутировали соперника.

В течение шести минут второго периода «Флорида» забросила три безответные шайбы в ворота «Эдмонтона»: каждая из них — наглядное доказательство, почему «пантеры» не проигрывают в этом финале.

Шайба Владимира Тарасенко случилась после ошибки Стюарта Скиннера, который неуверенно сыграл за воротами и не успел вернуться «в краску». Шайбы Беннетта и Баркова — следствие грубейших ошибок в обороне «Эдмонтона». В финале такое не прощают. Так и получается, что «нефтяникам» приходится биться за каждый гол, зато соперникам они позволяют забрасывать даже без моментов.

При счете 1:4 телевизионщики часто показывали фанатов «Ойлерз»: те сидели с грустными лицами, о чем-то задумавшись. Может, о деньгах, которые пришлось отдать за билет на матч, где любимая команда ничего не может показать. Может, о чем-то другом.

В третьем периоде «Эдмонтон» попробовал сделать заявку на интригу: Филипп Броберг удачно попал в ворота Бобровского с точки вбрасывания и сократил отставание до двух шайб.

Уже за пять минут до конца стало совсем интересно: Райан Маклеод сократил отставание до минимума. Причем за предыдущие 19 матчей в этом плей-офф форвард набрал лишь одно очко. Вовремя включился.

Буквально через несколько секунд после третьей шайбы «Эдмонтон» должен был сравнивать счет, но Бобровский показал, почему именно его считают главным претендентом на MVP плей-офф.

Теперь «Флорида» — в шаге от Кубка Стэнли.