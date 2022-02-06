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Сегодня, 11:48

Матыцин поздравил сборную России по фигурному катанию с выходом на первое место в командном зачете

Виктория Кравченко

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил сборную России по фигурному катанию с успешным выступлением в короткой программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня, 6 февраля, Камила Валиева заняла первое место в короткой программе в командном турнире, Марк Кондратюк стал вторым в произвольной программе.

«Поздравляю российских фигуристов и их тренеров с прекрасным выступлением в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине! Они блестяще справились с задачей и преодолели стартовый этап командных соревнований с лучшим результатом среди всех сборных! Хочется особо отметить блестящий прокат Камилы Валиевой, которая восхитила всех своим безупречным выступлением и принесла сборной России лидерство в турнире. А Марк Кондратюк, молодой фигурист, чемпион России, который сегодня показал произвольную программу, смог справиться с волнением и увеличить отрыв нашей команды от соперников. Желаю российским фигуристам удачи в заключительный день командных соревнований. Мы болеем за вас!» — передает слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

После пяти видов сборная России с 45 баллами лидирует в командном турнире.

Источник: https://www.minsport.gov.ru/
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
Марк Кондратюк
Олег Матыцин
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