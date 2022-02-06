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Сегодня, 11:45

Косторная поздравила Кондратюка со вторым местом в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Российская фигуристка Алена Косторная поздравила Марка Кондратюка со вторым местом в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Мои поздравления! Султан наших сердец — жги в личном зачете!» — написала Косторная в сторис своего Instagram.

Сторис Алены Косторной. Фото Instagram
Сторис Алены Косторной.
Фото Instagram

Сегодня, 6 февраля Кондратюк занял второе место в произвольной программе в мужском одиночном катании, набрав 181,65 балла. Первым стал японец Юма Кагияма, у которого 208,94 балла.

Перед заключительным днем командного турнира на Олимпиаде в Пекине сборная России лидирует с 45 баллами. Второе место занимает команда США с 42 баллами, Япония идет на третьей строчке с 39 баллами.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Алена Косторная
Марк Кондратюк
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