Косторная поздравила Кондратюка со вторым местом в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде

Российская фигуристка Алена Косторная поздравила Марка Кондратюка со вторым местом в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Мои поздравления! Султан наших сердец — жги в личном зачете!» — написала Косторная в сторис своего Instagram.

Сторис Алены Косторной. Фото Instagram

Сегодня, 6 февраля Кондратюк занял второе место в произвольной программе в мужском одиночном катании, набрав 181,65 балла. Первым стал японец Юма Кагияма, у которого 208,94 балла.

Перед заключительным днем командного турнира на Олимпиаде в Пекине сборная России лидирует с 45 баллами. Второе место занимает команда США с 42 баллами, Япония идет на третьей строчке с 39 баллами.