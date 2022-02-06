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Сегодня, 07:55

Кондратюк — о своем прокате: «Не чувствую себя героем, просто частью команды»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился эмоциями от своего первого выступления на Олимпийских играх.

Ранее спортсмен занял второе место с результатом 181,65 балла. Первое место у японца Юмы Кагиямы (208,94), замкнул тройку американец Винсент Чжоу (171,44).

«Так в жизни сложилось, что я еще не был на Олимпиадах, мне не с чем сравнивать. Лучше мало зрителей, чем вообще без них.

Не чувствую себя героем, просто частью команды. Человеком, который сделал максимум. Расклад был бы другой с Ченом? Я даже сейчас не знаю расклад. Винсента я не видел, а японец очень круто себя показал. Меня не удивило, что сегодня вышел Винсент. Предполагал, что Чен не выйдет на произвольную.

У меня есть шанс испытать Олимпийские эмоции не 2 раза, а 4. Для меня это прекрасная возможность, я наслаждаюсь моментом. Сколько раз еще хочу выступить и на команднике, и в личном? Ну, хотелось бы еще поговорить с вами в Милане», — рассказал Кондратюк.

Фигурное катание
Олимпиада
Марк Кондратюк
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