Кондратюк — о своем прокате: «Не чувствую себя героем, просто частью команды»

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился эмоциями от своего первого выступления на Олимпийских играх.

Ранее спортсмен занял второе место с результатом 181,65 балла. Первое место у японца Юмы Кагиямы (208,94), замкнул тройку американец Винсент Чжоу (171,44).

«Так в жизни сложилось, что я еще не был на Олимпиадах, мне не с чем сравнивать. Лучше мало зрителей, чем вообще без них.

Не чувствую себя героем, просто частью команды. Человеком, который сделал максимум. Расклад был бы другой с Ченом? Я даже сейчас не знаю расклад. Винсента я не видел, а японец очень круто себя показал. Меня не удивило, что сегодня вышел Винсент. Предполагал, что Чен не выйдет на произвольную.

У меня есть шанс испытать Олимпийские эмоции не 2 раза, а 4. Для меня это прекрасная возможность, я наслаждаюсь моментом. Сколько раз еще хочу выступить и на команднике, и в личном? Ну, хотелось бы еще поговорить с вами в Милане», — рассказал Кондратюк.