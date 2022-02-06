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Сегодня, 07:52

Кондратюк: «В конце я шел пешком. Может, экономлю силы для следующих выступлений»

Кондратюк оценил свою произвольную программу на командном турнире Олимпиады-2022
Сергей Федоров
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Дмитрий Кузнецов
Марк Кондратюк.
Фото Reuters

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал свое выступление в произвольной программе на командном турнире Олимпиады-2022.

«В конце я шел пешком. Может быть, автоматически экономлю силы для следующих выступлений. Хлопки по льду — самая энергичная часть.

Я такой же Марк, как и месяц назад. Морально проще, когда ты думаешь, что это обычный старт и он ничем не отличается от других», — сказал Кондратюк.

Кондратюк занял второе место с результатом 181,65 балла. Первое место у японца Юмы Кагиямы (208,94), замкнул тройку американец Винсент Чжоу (171,44). Таким образом, Кондратюк принес российской команде 9 очков.

Олимпиада
Марк Кондратюк
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