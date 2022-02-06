Кондратюк: «В конце я шел пешком. Может, экономлю силы для следующих выступлений»

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал свое выступление в произвольной программе на командном турнире Олимпиады-2022.

«В конце я шел пешком. Может быть, автоматически экономлю силы для следующих выступлений. Хлопки по льду — самая энергичная часть.

Я такой же Марк, как и месяц назад. Морально проще, когда ты думаешь, что это обычный старт и он ничем не отличается от других», — сказал Кондратюк.

Кондратюк занял второе место с результатом 181,65 балла. Первое место у японца Юмы Кагиямы (208,94), замкнул тройку американец Винсент Чжоу (171,44). Таким образом, Кондратюк принес российской команде 9 очков.