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Сегодня, 08:58

Марк Кондратюк признался, что был доволен условиями проживания на Олимпиаде в Пекине

Марк Кондратюк заявил, что был доволен условиями проживания в олимпийской деревне в Пекине
Виктория Кравченко
Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал об условиях в олимпийской деревне в Пекине.

«Я читал комментарии других спортсменов, что условия не очень. Но я, если честно, ничего такого не вижу. Все сделано либо хорошо, либо нормально. Комфортно, удобно. Наверное, в такой сложной ситуации в мире, это максимум, что можно было сделать. Меня все устраивает.

Номер в олимпийской деревне рассчитан на трех человек. Большое помещение с общим входом, гостиной, три отдельные комнаты. В каждой комнате своя ванная. Кто-то мне рассказывал, что ребята из других стран в таких номерах вчетвером живут. Мы жили втроем — я, Андрей и Женя. Постоянно вместе проводили время. Вечерами собирались еще с Сашей, Камилой, Аней и гуляли, играли в карты, общались», — цитирует Кондратюка сайт ФФКР.

На Олимпиаде-2022 Кондратюк принимал участие в командном турнире по фигурному катанию, в котором Россия выиграла золотые медали. В одиночном катании фигурист занял 15-е место (248,82 балла).

 

Источник: https://fsrussia.ru/intervyu/6011-mark-kondratyuk-nikto-nikogda-v-zhizni-ne-otberet-u-menya-emotsii-vospominaniya-i-schast-e-chto-ya-popal-na-olimpijskie-igry.html
Марк Кондратюк
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