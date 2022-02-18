Марк Кондратюк признался, что был доволен условиями проживания на Олимпиаде в Пекине

Марк Кондратюк заявил, что был доволен условиями проживания в олимпийской деревне в Пекине

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал об условиях в олимпийской деревне в Пекине.

«Я читал комментарии других спортсменов, что условия не очень. Но я, если честно, ничего такого не вижу. Все сделано либо хорошо, либо нормально. Комфортно, удобно. Наверное, в такой сложной ситуации в мире, это максимум, что можно было сделать. Меня все устраивает.

Номер в олимпийской деревне рассчитан на трех человек. Большое помещение с общим входом, гостиной, три отдельные комнаты. В каждой комнате своя ванная. Кто-то мне рассказывал, что ребята из других стран в таких номерах вчетвером живут. Мы жили втроем — я, Андрей и Женя. Постоянно вместе проводили время. Вечерами собирались еще с Сашей, Камилой, Аней и гуляли, играли в карты, общались», — цитирует Кондратюка сайт ФФКР.

На Олимпиаде-2022 Кондратюк принимал участие в командном турнире по фигурному катанию, в котором Россия выиграла золотые медали. В одиночном катании фигурист занял 15-е место (248,82 балла).