Юдзуру Ханю не прилетел в Пекин, его участие в командном турнире маловероятно

Вероятность участия двукратного олимпийского чемпиона японского фигуриста Юдзуру Ханю в командном турнире Олимпийских игр крайне мала, утверждают японские источники «СЭ».

Сегодня на тренировке мужчин появились только Сема Уно и Юма Кагияма, второй и третий номера сборной. По информации «СЭ», Ханю до сих пор не прилетел в Пекин, что означает пропуск им как минимум короткой программы.

Японские журналисты утверждают, что Ханю сконцентрируется на личном турнире.

Состав на командник станет известен сегодня вечером, первые соревнования стартуют завтра.