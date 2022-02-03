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Сегодня, 09:31

Юдзуру Ханю не прилетел в Пекин, его участие в командном турнире маловероятно

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Вероятность участия двукратного олимпийского чемпиона японского фигуриста Юдзуру Ханю в командном турнире Олимпийских игр крайне мала, утверждают японские источники «СЭ».

Сегодня на тренировке мужчин появились только Сема Уно и Юма Кагияма, второй и третий номера сборной. По информации «СЭ», Ханю до сих пор не прилетел в Пекин, что означает пропуск им как минимум короткой программы.

Японские журналисты утверждают, что Ханю сконцентрируется на личном турнире.

Состав на командник станет известен сегодня вечером, первые соревнования стартуют завтра.

Олимпиада
Юдзуру Ханю
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