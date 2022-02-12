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Сегодня, 14:16

Кондратюк, Кагияма и Уно прыгнули параллельный тулуп во время тренировки на Олимпиаде

Екатерина Савостина
Корреспондент
Шома Уно, Марк Кондратюк и Юма Кагияма.
Фото Instagram

Российский фигурист Марк Кондратюк и японские фигуристы Юма Кагияма и Шома Уно прыгнули параллельный тулуп во время тренировки на Олимпиаде в Пекине.

Видео Марк опубликовал в сторис Instagram. Все спортсмены чисто исполнили прыжок.

Публикация от Mark Kondratiuk official fan (@teamkondratiuk)

По итогам личного турнира Кондратюк занял 15-е итоговое место. Кагияма завоевал серебряную медаль, а Уно стал бронзовым призером.

Источник: https://www.instagram.com/ninety.ninth/
Фигурное катание
Олимпиада
Марк Кондратюк
Шома Уно
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