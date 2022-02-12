Кондратюк, Кагияма и Уно прыгнули параллельный тулуп во время тренировки на Олимпиаде
Российский фигурист Марк Кондратюк и японские фигуристы Юма Кагияма и Шома Уно прыгнули параллельный тулуп во время тренировки на Олимпиаде в Пекине.
Видео Марк опубликовал в сторис Instagram. Все спортсмены чисто исполнили прыжок.
По итогам личного турнира Кондратюк занял 15-е итоговое место. Кагияма завоевал серебряную медаль, а Уно стал бронзовым призером.
Источник: https://www.instagram.com/ninety.ninth/
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