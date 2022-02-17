Китайские болельщики бурно поприветствовали российских фигуристок на разминке перед произвольной программой

17 февраля состоится произвольная программа женщин на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представляют Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Китайские болельщики бурно поприветствовали российских фигуристок на разминке перед произвольной программой.

После короткой программы лидирует россиянка Камила Валиева, Анна Щербакова — на втором месте, японка Каори Сакамото замыкает тройку. Еще одна россиянка, Александра Трусова — четвертая.