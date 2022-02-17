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Сегодня, 16:11

Китайские болельщики бурно поприветствовали российских фигуристок на разминке перед произвольной программой

Сергей Федоров
Корреспондент
Болельщики в Пекине.

17 февраля состоится произвольная программа женщин на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представляют Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Китайские болельщики бурно поприветствовали российских фигуристок на разминке перед произвольной программой.

После короткой программы лидирует россиянка Камила Валиева, Анна Щербакова — на втором месте, японка Каори Сакамото замыкает тройку. Еще одна россиянка, Александра Трусова — четвертая.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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