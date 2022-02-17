Казанские фигуристки смотрели за прокатом Валиевой на городском катке

В Казани во время произвольной программы женского одиночного катания на Олимпиаде-2022 прошел флеш-моб в поддержку местной фигуристки Камилы Валиевой и других спортсменок из России. На главном городском катке «Черное озеро» выступили представители детско-юношеских школ по фигурному катанию, юные спортсменки от 5 до 10 лет, а также команда по синхронному катанию.

Всего вышли на лед 25 фигуристок. После выступления к старту сильнейшей разминки в Пекине девушки вместе с горожанами следили за выступлениями Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой на большом ТВ-экране в здании кафе рядом с катком. Итоги соревнований вызвали неоднозначную реакцию у собравшихся.