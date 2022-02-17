Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на прокат Александры Трусовой в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

«Саша удивила весь мир сегодня. Она установила рекорд, который я не знаю, сможет ли когда-то кто-то побить. Она сделала историю. Осмелиться сделать такой прокат на Олимпиаде... Никто бы на такое не пошел. Все хотят выступить чистенько, но чтобы хватило баллов на какое-то место. Но это не про Сашу. Она фантастическая! Пошла ва-банк. Пять четверных значит пять четверных», — сказала Журова «СЭ».

Александра Трусова выиграла серебро на Олимпиаде-2022, исполнив пять четверных прыжков (251,73). Золото у Анны Щербаковой, прыгнувшей два четверных прыжка и получившей в сумме 255,95 балла. Третьей стала японка Каори Сакамото (233,13).