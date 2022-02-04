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Сегодня, 10:26

Кацалапов рассказал, кто выступит от сборной России в короткой программе девушек на командном турнире Олимпиады

Кацалапов сообщил, что Валиева будет выступать в короткой программе командного турнира Олимпиады
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, отметил, что доволен первом днем командного турнира на Олимпиаде в Пекине. По его словам, он ждет выступления Камилы Валиевой.

«Сегодня был замечательный день. Очень ждем короткую программу девочек, Камилу Валиеву. Она прекрасно готова. А остальным — готовиться к произвольными прокатам», — отметил Кацалапов.

По итогам ритм-танца американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью показали лучший результат, набрав 86,56 балла. Кацалапов в паре с Синициной занял второе место, у российской пары 85,05 балла.

По итогам первого дня командного турнира сборная России занимает второе место с 26 очками, на первой строчке идет команда США с 28 очками. Командный турнир проходит с 4 по 7 февраля.

Камила Валиева
Никита Кацалапов
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