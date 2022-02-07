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Сегодня, 06:40

Кацалапов — об отсутствии флага на Олимпиаде: «Он внутри нас»

Кацалапов высказался об отсутствии российского флага на Олимпиаде в Пекине
Сергей Федоров
Корреспондент

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, рассказал о том, как прошла разминка перед произвольной программой на Олимпиаде и каково ему выступать на Играх без флага страны.

«На разминке снова было мало места, все сталкивались кроме нас с Викой. С американцами мы спокойно общались. Все проблемы остаются на льду.

Мы уже не первый раз выступаем без флага и гимна. Флаг у нас внутри. Мы так же глубоко патриотичны и очень ценим нашу Родину», — сказал Кацалапов.

На Олимпиаде в Пекине российские спортсмены выступают как «команда Олимпийского комитета России», без национального флага. Вместо гимна России на награждении спортсменов будет звучать Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Фигурное катание
Олимпиада
Никита Кацалапов
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