Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, рассказал о том, как прошла разминка перед произвольной программой на Олимпиаде и каково ему выступать на Играх без флага страны.

«На разминке снова было мало места, все сталкивались кроме нас с Викой. С американцами мы спокойно общались. Все проблемы остаются на льду.

Мы уже не первый раз выступаем без флага и гимна. Флаг у нас внутри. Мы так же глубоко патриотичны и очень ценим нашу Родину», — сказал Кацалапов.

На Олимпиаде в Пекине российские спортсмены выступают как «команда Олимпийского комитета России», без национального флага. Вместо гимна России на награждении спортсменов будет звучать Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.