Кацалапов рассказал о сложностях адаптации к пекинскому времени

Капитан сборной России по фигурному катанию Никита Кацалапов рассказал об адаптации к пекинскому времени.

Отметим, время в Москве отстает от времени в Пекине на 5 часов.

«Мы еще перед короткой протестировали, можно ли уснуть в 6 вечера. Это возможно, получилось. Но в 4 утра сам мозг спит, поэтому не просто. Я обычно ложусь после 23. Встаю нормально, раньше не было тренировок в 6 утра. Даже в Японии было легче. В самый нужный момент, перед выходом на лед, понял, что я проснулся. У Вики то же самое.

Какая победа в команднике ценнее? Даже не знаю. Олимпиада в Сочи — какой-то храм в моей голове. Такого, наверное, никогда в моей жизни не будет. Не могу сравнивать», — рассказал Кацалапов.

Синицина и Кацалапов заняли второе место с 128,17 балла. Первое место у американцев Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (129,07), замкнули тройку Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады (124,39).