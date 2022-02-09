Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что у российской фигуристки Камилы Валиевой нашли сомнительный допинг-тест.

«К сожалению, система контроля допинга совершенно непрозрачная. Наши спортсменки виноваты будут в допинг- пробах лишь потому, что они выиграли. Если бы они не выиграли, не началось бы это все. Больно уж агрессивно все высказывались еще до версии, что есть допинг. Хотя фигурное катание и допинг — вещи несильно связанные. Они хотели что-то сделать — снять нашу команду вообще с Олимпиады, обвинить в чем-то. Я рассчитываю, что правда восторжествует и не будет попыток обвинить нашу девчонку. Иначе это будет хамство в высшей степени. В России мы очень трепетно относимся к допингу, после серии событий, которые были», — сказал Милонов «СЭ».

Отметим, сегодня, 9 февраля, 15-летняя спортсменка пропустила тренировку вместе Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Сообщалось, что фигуристы не пошли на занятие из-за сообщений о проблеме с допинг-тестом одного из фигуристов, который принимал участие в командном турнире.